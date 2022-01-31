Kazdağları’nda şelaleler buz tuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde bulunan şelaleler soğuk hava sebebiyle buz tuttu.

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Geçtiğimiz haftalarda bölgede etkili olan kar yağışlı ve soğuk havanın etkisi ile Kazdağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan onlarca şelale buz tuttu. Sıcaklık geceleri -15 derecenin altına düşerken, şelaleler ise buz tuttu.

Buz tutmuş şelaleleri görüntüleyen Keşif Yolcuları grubu, eşsiz güzellikleri ile Kazdağları'nın her mevsim masalsı güzellikleri gözler önüne serdiğini ifade ettiler. (İHA)

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