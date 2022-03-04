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‘Kedi’ lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü

Bursa'da, tırmanarak girdiği 18 evden değerli eşyalar çalan Kedi lakaplı Ş.K. (42), polis tarafından yine hırsızlık yaparken yakalandı. 

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‘Kedi’ lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesindeki 18 farklı evden ziynet ve değerli eşya çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki 84 güvenlik kamerasının görüntüleri izleyen ekipler, şüphelinin konutlara tırmanarak çıktığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aranan kişinin Kedi lakaplı Ş.K. olduğunu belirledi. Ekipler, Ş.K.yi bir evden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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