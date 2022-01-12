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Kendilerini polis olarak tanıtıp dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Bayrampaşa'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evde Suriye uyruklu Nail Elnaif'i bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 13:13 - 12 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’ndeki olay önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. Telefonlarından telsiz sesi açıp kendilerini polis olarak tanıtan 8 kişi, Suriye uyruklu 8 kişinin yaşadığı eve girdi. Evdeki 8 kişi, kendilerini gasp etmeye kalkışan kişilere karşı koydu. Bu sırada evde yaşayanlardan Suriye uyruklu Nail Elnaif bıçaklandı.

Gaspçılar bunun üzerine kaçarken, hastaneye kaldırılan Elnaif yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda A.F., N.M. , M.K., M.K. M.E. ile Afganistan uyruklu A.N., F.A. ve R.M.  yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı belirlenen 2 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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