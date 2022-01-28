Kendisinden ayrılmak isteyen arkadaşını öldürmüştü… İstenen ceza belli oldu

Sultangazi’de kendisinden ayrılmak isteyen Gülen Pamukçu’yu 5 yerinden bıçaklayarak öldüren Ali Ulupınar’ın yargılandığı davada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, ‘kasten öldürme’ suçundan ömürboyu hapsini talep etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Sultangazi'de 22 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre Ali Ulupınar, kendisinden ayrılmak isteyen Gülen Pamukçu'yu defalarca kez bıçaklayarak öldürmüştü.

Pamukçu'nun ağabeyi Bekir Pamukçu'nun iddianamede yer alan beyanına göre tutuklu sanık Ulupınar, Ankara'da yaşadıkları dönemde Gülen Pamukçu'yu binadan atarak omuriliğinin zarar görmesine neden olmuştu.

Ağabey Pamukçu, ayrıca kız kardeşinin defalarca kez sanık Ulupınar'dan şikayetçi olduğunu ancak hakkında takipsizlik verildiğini de ifade etmişti.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Ulupınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

ÖLDÜRÜLECEĞİNİ ANLAYIP DELİL OLARAK TELEFONUNU BIRAKMIŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bayram Kömekçi, Gülen Pamukçu'nun kendisine iş başvurusunda bulunduğunu ve bu vesileyle tanıdığını söyleyerek, “Bana, erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, hatta cep telefonunu kırdığını, kendisine bir şey olursa elindeki cep telefonunu delil olarak ilgili makamlara vermemi isteyip telefonunu bana bıraktı. Öldürüldüğünü öğrenince telefonu savcılığa götürdüm. Bana geldiğinde 3 gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Kendisini sadece iki kez gördüm” şeklinde konuştu.

ÖMÜRBOYU HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanık Ali Ulupınar'ın, Gülen Pamukçu'nun konutuna giderek 5 yerinden bıçakladıktan sonra Ankara'ya gittiğini ve daha sonra kendi isteğiyle karakola teslim olarak Pamukçu'yu öldürdüğünü, yakalamasının olduğunu ve ifade vermek istediğini beyan ettiğini anımsattı.

Cumhuriyet Savcısı, sanık Ulupınar'ın, Gülen Pamukçu'yu bıçakla yaralayarak ölümüne sebep olduğunu kaydederek, ‘kasten öldürme' suçundan ömürboyu hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

AVUKATLARI TAHLİYE İSTEDİ

Sanık avukatı ise, müvekkilinin tahliyesini talep ederek, savcının görüşüne karşı savunma yapmak için süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ali Ulupınar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık avukatının savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Sultangazi, Sultançiftliği'nde meydana gelen olayda saat 05.00 sularında sanık Ali Ulupınar'ın, Gülen Pamukçu'nun yaşadığı konuta giderek öldürmüş olduğunun mevcut delillerle anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Ali Ulupınar'ın, Gülen Pamukçu'yu öldürdüğünü söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin Pamukçu'ya, kabzasındaki kan lekelerinin ise Ulupınar'a ait olduğu kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanık Ali Ulupınar'ın, ‘kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

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