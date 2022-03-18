Kepçeyle kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Manisa’nın Gölmarara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Hacıbaştanlar Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, M.Ç.(27), Ş.B.(35), E.B.(60) ve R.Ç.(57)’yi suç üstü yakaladı. Traktörün arkasına bağlanan kepçeyle kaçak kazı yapan şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürülürken, olay yerinde 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı tespit edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen 2 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet kazıda kullanılan demir, 2 adet kova ve 1 adet halata el konuldu. (İHA)

