Abone Ol

Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Mustafa Top (47), yaşamını yitirdi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Paşalılar köyünde meydana geldi. Orman işçisi Mustafa Top, kestiği ağacın altında kaldı. Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Top, traktörle sağlık ekiplerinin ulaşabileceği noktaya taşındı.

Bölgeye gelen ekipler, Top’un hayatını kaybettiğini belirledi. 4 çocuk babası Top’un cenazesi, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kestikleri ağacın altında kalan baba- oğul öldü İlginizi Çekebilir Kestikleri ağacın altında kalan baba- oğul öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
baba Bartın Çocuk Oğul Sağlık TRABZON