Kestiği ağaçla arkadaşının ölümüne sebep olan işçi tutuklandı

Antalya'da kestiği ağacın Iraz Mehmet’in üzerine düşerek ölümüne sebep olan Afganistan uyruklu H.R., taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı.

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Olay geçen pazar günü Manavgat ilçesindeki Kartallık Yangın Gözetleme Kulesi yakınlarında meydana geldi. Orman kesim sahasında çalışan Afganistan uyruklu H.R.’nin kestiği ağaç Iraz Mehmet'in üzerine düştü. Afganistan uyruklu Mehmet hayatını kaybetti.

H.R., müteahhit firma yetkilisi N.A. ve kesim saha sorumlusu A.D.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. H.R., taksirle adam öldürmek suçundan tutuklandı. Müteahhit firma yetkilisi N.A. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, kesim saha sorumlusu A.D.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAÇAK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAKTAN İŞLEM

Öte yandan, meydana gelen olayda yaşamını yitiren Afganistan uyruklu Iraz Mehmet ile taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklanan Afganistan uyruklu H.R.'nin kesim sahasında çalıştığına dair hiçbir kaydın bulunmadığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından çalışma başlatıldığı ve gerekli yazışmaların ardından orman kesimini yapan firma hakkında kaçak yabancı işçi çalıştırmaktan idari para cezası uygulanacağı bildirildi.