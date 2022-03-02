Kiev’deki Dünya Mirası Aziz Sofya Katedrali tehlike altında

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in sembollerinden biri olan ve Dünya Mirası listesinde bulunan Aziz Sofya Katedralinin, Rusya'nın bombardımanı sebebiyle tehlike altında olduğu UNESCO'ya bildirildi.

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Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, 1990 yılında Dünya Mirası Listesine giren Aziz Sofya Katedralinin Rus ordusunun saldırılarından dolayı tehlike altında olduğunu duyurdu. Bakan Tkachenko, Rusya Savunma Bakanlığının dün açıkladığı bombalanan hedeflerden birinin birkaç metre uzaklığında bulunan Aziz Sofya Katedralinin korunması için UNESCO’ya mektup gönderdi.

İNSANLIK İÇİN ONARILMAZ BİR KAYIP OLUR

11’inci yüzyılda yapımına başlanan Aziz Sofya Katedrali’nde bu yüzyıla ait mozaik ve freskler bulunduğu ifade edildi. Kültür Bakanı Tkachenko Bu eşsiz mimari anıt, Dünya Miras Alanları Listesi’nde yer almaktadır. Rusya’nın katedrale verdiği herhangi bir zarar veya yıkım, tüm insanlık için onarılamaz bir kayıp olacaktır. UNESCO’ya zaten bir mektup gönderdik ifadelerini kullandı. DHA

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