Kilis’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

Kilis'te, polisin hırsızlık ve uyuşturucu şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 5 pitbull cinsi köpek barınağa teslim edildi, sahiplerine idari para cezası kesildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu satışı ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 119 gam esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 19 tabanca mermisi, 12 av tüfeği mermisi, 18 bıçak ve kılıç, 3 şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, 1 çalıntı plaka, 1 televizyon, 87 cep telefonu, 67 kol saati, 19 hoparlör, 1 fotoğraf makinesi, 3 kamera, 1 dizüstü bilgisayar, 1 su dinamosu ile 20 kilo elektrik kablosu ve çalıntı olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 3’ü yavru, 5 pitbull cinsi köpek bulundu.

74 BİN 910 TL CEZA KESİLDİ

Köpekler muhafaza altına alınarak belediyenin hayvan barınağına teslim edilirken, sahiplerine ise her bir köpek için 14 bin 982’şer lira olmak üzere 74 bin 910 lira idari para cezası kesildi.

Operasyonda 4’ü uyuşturucu, 6’sı hırsızlık suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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