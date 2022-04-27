Kimsesiz çocuklara yardım yapmak isterken 18 bin lira dolandırdı!

Bartın'da, kendisini 'belediye başkan yardımcısı' diye tanıtan ve kimsesiz çocuklara yardım yapacağı yalanını söyleyerek fabrika sahibinden 18 bin 700 lira alan Suriye uyruklu F.Y ile vatandaşı M.Ş.H, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Kendisini ‘Bartın belediye başkan yardımcısı’ olarak tanıtan F.Y., Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasının sahibini telefonla arayarak, 280 kimsesiz çocuğa kıyafet yardımı yaptıkları yalanını söyledi. Fabrikanın sahibi, verilen hesaba 18 bin 700 lira yatırdı ancak durumdan şüphelenerek bir süre sonra polise haber verdi.

Polis, telefon hattının yabancı uyrukluya ait olduğunu ve İstanbul’da yaşadığını tespit etti. İstanbul’da düzenlenen operasyonla ATM’den parayı çeken Suriyeli F.Y. yakalandı. F.Y.’nin evine yapılan baskında vatandaşı M.Ş.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ve M.Ş.H., adliyeye sevk edildi. F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.Ş.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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