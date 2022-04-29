Kıraathane görünümlü kumarhanelere polis baskını

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis ekiplerinin kıraathane görünümlü kumarhanelere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 8 kişi yakalandı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin polisi, kıraathane görünümlü 13 kumarhaneye yaptığı operasyonda 8 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı. Kumar oynatan iş yerlerine yönelik işlem yapılırken, kumar oynayanlara para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıraathane görünümlü işyerlerinde kumar oynandığına yönelik alınan istihbarat üzerine önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren 13 iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 8 şüpheli kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Kıraathane olarak işletilen 3 işyeri sahibi R.B, M.F. ve A.A. hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’ suçundan işlem yapıldı. Kumar oynayan 8 şahsa 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimlerde 3 işyerine kapalı alanda tütün içme yasağını ihlalden 22 bin 359 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde 145 şahsın GBT sorgusu yapılırken, basit yaralama suçundan aranan İ.A. isimli şahıs yakalandı.

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