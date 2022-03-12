Kıskançlık krizine girdi, kadını 6 yerinden bıçakladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde A.D., tartıştığı N.K.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Komşusundan yardım isteyen kadın çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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N.K. ile A.D. arasında, iddialara göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Güzelyaka Köyü’nde gece 23.00 sıralarında yaşanan kavga sırasında A.D., mutfaktan aldığı bıçakla kadını vücudunun çeşitli yerlerinden 6 defa bıçakladı.

Başından, göğsünden ve kolundan yaralanan N.K. isimli kadın, komşusundan yardım istedi. Bu sırada A.D. ise evden hızla kaçtı.

Komşunun ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan N.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan A.D., kısa sürede Çaycuma Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. A.D., Beycuma Kapalı İnfaz Cezaevine gönderildi.

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