Kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı
İstanbul Zeytinburnu’nda cadde üzerinde yürüyen bir kişi, dükkanın önünde bulunan kıyafetleri beğenince giydirilen manken ile birlikte çaldı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi üzerine yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi giyim mağazasının önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafetleri beğendi. Dükkanı biraz geçtikten sonra tekrar geri dönen şahıs manken ile birlikte kıyafetleri çalıp hızla olay yerinden uzaklaştı.
Durumu fark eden dükkan sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mankeni ve giysileri çalan kişiyi tespit etmek için civarda bulunan güvenlik kamerasını aldı. (İHA)