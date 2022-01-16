Kıyafeti beğendi, mankeniyle beraber çaldı

İstanbul Zeytinburnu’nda cadde üzerinde yürüyen bir kişi, dükkanın önünde bulunan kıyafetleri beğenince giydirilen manken ile birlikte çaldı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi üzerine yürüyen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi giyim mağazasının önünde bulunan mankenin üzerindeki kıyafetleri beğendi. Dükkanı biraz geçtikten sonra tekrar geri dönen şahıs manken ile birlikte kıyafetleri çalıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

Durumu fark eden dükkan sahibi polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mankeni ve giysileri çalan kişiyi tespit etmek için civarda bulunan güvenlik kamerasını aldı. (İHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da dehşet! Şişeyi kırıp 3 kişiyi yaraladı

İlginizi Çekebilir İstanbul'da fuhuş operasyonu