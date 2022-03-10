Kız arkadaşını rehin aldı, bacağından vurularak yakalandı

İstanbul’da bir kişinin kız arkadaşını rehin aldığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Ekipler, şüphelinin kız arkadaşını bırakmasını sağladı. Silahını teslim etmeyen şüpheli bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye götürülen şüphelinin metamfetamin kullandığı ve halüsinasyon gördüğü, bir süre önce de emniyete giderek “Herkes beni takip ediyor” dediği öne sürüldü.

Habip ATAM

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Olay, bu sabah 06.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre, Kadırga Caddesi'nde yürüyen bir kişinin, elindeki silahla bir kadını rehin aldığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Ekipler hemen polis merkezi yakınındaki adrese sevk edildi. Olay yerine giden polis, silahlı olan şüpheliyi ikna ederek kız arkadaşını serbest bırakmasını sağladı.

BENİ TAKİP EDİYORLAR

Şüpheli daha sonra elinde silahla cadde üzerinde yürümeye devam etti. Polisin silahını bırakmasını söylemesine karşın, ikna olmayarak “Beni takip ediyorlar” diye karşılık verdi. Ekindeki silahı, montunun içine koyup-çıkaran şüpheli, polis ekiplerince bacağından vurularak gözaltına alındı. Yaralanan şüpheli çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

METAMFETAMİN HALÜSİNASYON

Kameralara da yansıyan olayla ilgili şüphelinin daha önce de polis merkezine gittiği, takip edildiğini söylediği ancak başka bilgi vermediği belirtildi. Yaşanan olay sonrasında yapılan araştırmada, şüphelinin yakınları ile görüşüldüğü ve 1.5 aydır halüsinasyon gördüğünün öğrenildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan şüphelinin bir süredir metamfetamin tipi uyuşturucu kullandığını öne sürüldü. Şüphelinin halüsinasyon etkisi de bilinen metamfetamin kullanımı sonrasında sürekli olarak “Beni takip ediyorlar” dediği öne sürüldü.

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