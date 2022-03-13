Kız arkadaşının babası tarafından öldürülen Serhat, toprağa verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kız arkadaşının babası Ahmet Şahin (60) tarafından bıçaklanarak öldürülen Serhat Kaçar (33), son yolculuğuna uğurlandı.
Mahmudiye Mahallesi’nde ikamet eden kız arkadaşının evinin giden Serhat Kaçar, sevgilisinin babası Ahmet Şahin ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çıkan arbedede Şahin, Kaçarı bacağından bıçakladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kaçar’ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sağlık durumu ağır olan Serhat Kaçar, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
“KORKUTMAK İÇİN YARALADIM”
Olayın ardından kaçan ve suç aleti bıçakla yakalanan Ahmet Şahin, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet Şahin’in ifadesinde, evinin önüne gelip kızıyla konuşan Kaçar ile tartıştığını, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, korkutmak için yaraladığını söylediği öğrenildi.
Serhat Kaçarın cenazesi, ilçedeki Suyolu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)