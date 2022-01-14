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Kocaeli’de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.

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Kocaeli’de toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı.

112 Acil Merkezini arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk’ü kurtarmak için çalışma başlattı. Gelen ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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