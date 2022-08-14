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Kocaeli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Kocaeli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Karamürsel ilçesi Gökçetepe mevkiinde çıkan orman yangını hızlı şekilde kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, “Karamürsel'de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi, orman, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerimizin katkısı, hızlı helikopter müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım” dedi. (İHA)

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