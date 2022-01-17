Kocaeli’nde korkutan yangın!
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki pişmaniye imalathanesinde yangın çıkarken işçiler, alevlerin büyümemesi için boş karton kutuları pencerelerden attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki pişmaniye imalathanesinde yangın çıkarken işçiler, alevlerin büyümemesi için boş karton kutuları pencerelerden attı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Başiskele ilçesine bağlı Karadenizliler Mahallesi D-130 kara yolundaki pişmaniye imalathanesinin paketleme bölümünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren işçiler, bir yandan da alevleri söndürmeye çalıştı.
İşçiler, alevlerin büyümesini engellemek için de boş karton kutuları pencerelerden dışarı attı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA