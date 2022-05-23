Kocasını sopayla dövüp bıçakladı

Adana'da Arzu P. evde tartıştığı eşi Hacı P.'yi sopayla başından darp edip, bacağından bıçakladı.

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Olay, saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Hacı P. ve eşi Arzu P., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 28 yaşındaki Arzu P., eline geçirdiği sopayla Hacı P.’nin başına vurup. ardından da bıçakla bacağından yaraladı.

Yaralı halde evi terk eden 32 yaşındaki Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki karakola giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam Hacı P.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arzu P.’yi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)