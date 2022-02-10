Kontrolden çıkan TIR ortalığı birbirine kattı

Gaziantep'te üst geçidin demir ayağına çarpan TIR'ın dorsesi, yanından geçen otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Abdulcebbar Butnar yönetimindeki 33 BBD 66 plakalı yağ taşıyan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu üst geçidin demir ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR’ın dorsesi orta şeritte ilerleyen Semir Hatlan yönetimindeki 27 ACU 919 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, TIR’ın dorsesinde bulunan yağlar yola savruldu. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir TIR devrildi, anguslar yola düştü