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Konya’da 4 kişi sobadan zehirlendi 

Konya'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İhsan Ergen ile eşi Arife  ve kızları Tuana Ergen ile yakınları Fatma Sözen hastaneye kaldırıldı.

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Konya’da 4 kişi sobadan zehirlendi 

Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi’nde oturan İhsan ve Arife Ergen çiftiyle kızları Tuana ve yakınları Fatma Sözen, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Aile, saat 05.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Konya’ya sevk edildi.  DHA

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