Konya’da büyük operasyon: 100 firari şahıs yakalandı

Konya kent merkezinde haklarında hırsızlık, kasten yaralama, öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık gibi birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 100 kişi yakalandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde Konya il merkezinde 40 ekip ve 112 personel ile son zamanların en büyük operasyonu gerçekleşti.

100 FİRARİ YAKALANDI

Konya Emniyetinin gerçekleştirdiği operasyonda, hırsızlık, kasten yaralama, öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık ve daha birçok suçtan aranan ve 1 yıldan 31 yıla kadar toplamda 332 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 100 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

60 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda yakalanan 100 şahıstan 60'ı cezaevine gönderilirken 40 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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