Konya’da feci kaza: 2 ölü

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli, ile aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dereye otomobil çarptı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İsa Shapıınov ise yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dereye İsa Shapıınovun (25) kullandığı plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Derenin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kazada refüjlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Dere ile Furkan Zilelinin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi.

Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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