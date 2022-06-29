Konya’da Kurban Bayramı öncesi kalpazan operasyonu
Konya’da Kurban Bayramı öncesinde kalpazanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta 24 adet 100 TL’lik sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi çarşı-pazardaki yaşanan yoğunluğu fırsat bilerek piyasaya sahte para sürmeye çalışan kalpazanlara yönelik çalışma başlattı.
2 BİN 400 TL SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ
KOM Şube Müdürlüğü Ekipleri, yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 24 adet 100 TL'lik sahte banknot olmak üzere toplam 2 bin 400 TL değerinde sahte para ele geçirilerek el konuldu.
Gözaltına alınan 1 şüpheli, parada sahtecilik suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.