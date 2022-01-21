Konya’da minibüs ücretlerine 4 ayda ikinci kez zam geldi

AKP'nin kalesi Konya’da geçtiğimiz Ekim ayında minibüsle ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam gelerek 3 lira 50 kuruş olmuştu. Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak aradan geçen 4 ayın ardından minibüsle ulaşım ücretlerine yüzde 30 daha zam yapıldığını duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Döviz kurunun düşmesine rağmen akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlarla birlikte lojistik ve taşıma ücretlerine de zam yağmuru devam ediyor. AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da geçtiğimiz Ekim ayında minibüsle ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapılarak kısa mesafe yolculuk 3 lira 50 kuruşa yükselmişti.

“BÜYÜK ARTIŞLAR NEDENİYLE DÜZENLEME YAPMA GEREĞİ DOĞDU”

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak aradan geçen 4 ayın ardından minibüsle ulaşım ücretlerine yüzde 30 daha zam geldiğini söyledi. Başkan Karabacak zam haberini sosyal medya hesabından “Akaryakıta, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen büyük artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 30'luk bir artışla Minibüs indi- bindi ücretimiz 4,5 TL olarak güncellenmiştir. Uygulama 21 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olacak” sözleriyle duyurdu.

4 AYDA YÜZDE 55 ZAM

Son gelen zamla birlikte Konya'da 4 ay içerisinde minibüsle yolculuk ücretlerine yüzde 55 zam yapılmış oldu.

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