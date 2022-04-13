Konya’da uyuşturucu imalathanesine şok baskın
Konya'da narkotik ekipleri uyuşturucu imalathanesine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu metamfetamin maddesi üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerinin merkez Selçuklu ilçesinde bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
Eve baskın yapan ekipler, 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin maddesi, 7 kilo 272 gram metamfetamin maddesi imalatında kullanılan toz kimyasal madde, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram siyah renkli fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin maddesi, 2 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet hassas terazi, 14 adet cam aparat ve labaratuvar malzemelerini ele geçirdi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Baskın sırasında evde bulunan biri kadın iki kişi polis ekiplerince “Uyuşturucu Madde Üretmek ve Ticaretini Yapmak” suçlarından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ö adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kadın şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.