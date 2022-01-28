Konya’da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo eroin ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 225 gram eroin ele geçirilirken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 24 parça halinde 12 kilo 225 gram eroin ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/ Nakletmek suçundan aranması olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 7 yıl 6 ay hapis cezası olan bir zanlı Narkotik ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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