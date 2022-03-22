Konya’da zehir tacirlerine operasyon: 14 gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcıları tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda zehir tacirlerine geçit verilmedi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda Merkez İlçeler, Akşehir, Seydişehir ve Ereğli ilçelerinde çok sayıda ikamet, araç ve şahıslarda yapılan aramalarda, 24 parça halinde 4 kilo 160 gram plaka esrar maddesi, 238 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirilerek el konuldu.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ise polis ekiplerince yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek ve Kullanmak suçlarından gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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