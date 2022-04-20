Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı. Ömer Ali A.nın kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldı.

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Olay, Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya Sokaktaki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ömer Ali K., ahşap kesimi yaparken sol elini gönye kesim makinesine kaptırdı. Ömer Ali K.’nin 3 parmağı koptu.

Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Peçeteyle poşete konulan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla hastaneye ulaştırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer Ali K., parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa’daki bir özel hastaneye sevk edildi. (DHA)

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