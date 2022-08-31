Köpeği traktöre bağlayarak eziyet ettiler
Sultanbeyli'de seyir halindeki traktöre bağlanan köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin bu durumuna tepki gösterenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.
Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü.
Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı. Traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu yürek burktu.
Uzun süre köpeği böyle çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.(DHA)