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Köpeği traktöre bağlayarak eziyet ettiler

Sultanbeyli'de seyir halindeki traktöre bağlanan köpeğin görüntüsü tepkilere neden oldu. Traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin bu durumuna tepki gösterenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. 

Yayınlanma: 07:45 - 31 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Sultanbeyli Osmangazi mezarlığı yolunda Kurnaköy girişinde traktörün arka kısmına bağlanan köpek, eziyet çektirilerek götürüldü.

Bunu gören duyarlı vatandaş, traktörün üzerindeki 2 kişiyi uyardı. Traktörde bulunanlar uyarılara aldırmadan yoluna devam ederken, traktörün hızına yetişmeye çalışan köpeğin durumu yürek burktu.

Uzun süre köpeği böyle çekerek ilerleyen traktör, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.(DHA)

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