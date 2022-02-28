Köpeğini gezdirirken köpek sürüsünün saldırısına uğradı!

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir vatandaşa başıboş köpek sürüsü saldırdı.

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Alınan bilgiye göre, Sincan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nde bir vatandaş köpeğini gezdirirken aralarında pitbull cinsi bir köpeğin de olduğu bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı.

Köpek sürüsüne karşı kendini ve köpeğini korumaya çalışan vatandaş bir ara yere düştü. Bu sırada olay yerinden geçen ASKİ görevlileri köpek sürüsüne müdahale ederek vatandaşı ve köpeğini kurtardı. İHA

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