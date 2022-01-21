Köpeğini öldüren 3 çoban köpeğini silahla vurdu

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi köpeğini öldüren 3 çoban köpeğini vurarak öldürdü.

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Cumapazarı mahallesinde A.A’ya ait çoban köpekleri arazide H.B isimli şahsın köpeğine saldırarak öldürdü. Olayı öğrenen H.B. köpeklerin bulunduğu yere gelerek 3 çoban köpeğini tabancayla vurdu.

Üç köpek olay yerinde ölürken ihbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan H.B. savcılığa sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili bir kınama açıklaması yapan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu,

“İlçemizde yaşanan bu olay tüm vatandaşlarımız gibi bizi de derinden üzmüştür. Hayvanlara yapılan bu elim saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Hayvanlar masum canlılardır. Dertlerini konuşarak anlatamazlar. Bunun için hayvanlara iyi davranmak her insanın görevidir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi. (İHA)

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