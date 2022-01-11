Köpek kavgasında komşusu tarafından sırtından bıçaklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Serkan Ç. (43), evinin bahçesinde baktığı köpeklerin havlamasından rahatsız olan komşusu Murat Ç., tarafından sırtından bıçaklandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.
SIRTINDAN BIÇAKLADI
Olay Yeşilcami Mahallesi Eroğlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç., yan komşusu olan belediyede işçi Serkan Ç.’nin bahçesinde baktığı köpeklerin havlama sesinden rahatsız olunca ikili arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Murat Ç., komşusu Serkan Ç.’yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.
İLK MÜDAHALEYİ POLİS YAPTI
Yediği bıçak darbesiyle dizlerinin üstüne çöken yaralı genç adama ilk müdahaleyi olay yerinde polis ekipleri yaptı. Ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Ç., tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan Murat Ç.’yi polis kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.