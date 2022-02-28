Köpek saldırınca çocuğu bırakıp kaçtı!

İzmit'te, başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın, bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının koştuğunu gören çevredekiler de çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde, İzmit’in Yenişehir Mahallesi’ndeki Dönmez Sokak’ta meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı köpeği, kaldırımda yürüyen kişi sevdi.

Köpek, daha sonra koşmaya başlarken, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü.

Korktuğu sanılan kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu.

Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi’nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

‘CAN KORKUSUYLA BIRAKIP KAÇTI’

Köpeği tutarak küçük çocuğu kurtaran esnaf Fatih Ateş, “Köpek saldırmaya başladı. Biz de olaya müdahale ettik. Biz tutmasak, ısıracaktı. Sokak köpeği değil, bunlar sahipli aslında. Biz de müdahale ettik, kurtardık. Tasması vardı ama sahibi belli değil. Şu an çocukta bir şey yok. Elbisesine saldırmıştı. Biz de o sırada köpeği tuttuk. Biraz refleksten dolayı anne de korktu. Psikolojik olarak, bırakıp kaçtı. Can korkusuyla mı desem? Bıraktı, kaçtı. Çok korktular. Kim olduklarını bilmiyorum. Küçük çocuk da çok korktu. Biz de müdahale ettik. Köpek, çocuklara karşı çok saldırgandı. Sabah da aynısını yaptı burada. Biz ilk olayı görmemiştik. Bunu görünce koşup, çocuğu kurtardık. Boş arsada ağaca bağladık. Sonra belediye ekipleri gelip, aldı” dedi. DHA

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