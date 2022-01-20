Ķöpeklerin saldırdığı çocuk, cesareti ile böyle kurtuldu

Kars’ta başıboş köpekler tarafında yolda yürürken saldırıya uğrayan çocuğun görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk cesareti ile dikkat çekti.

Orhan BOZKURT

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Kars’ta yolda yürüken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan bir çocuk, cesaretiyle yara almadan kurtuldu. Olay Kars merkez Yusufpaşa Mahallesinde meydan geldi. Sokakta yürüyen çocuğa bir anda köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısına elleriyle karşılık veren çocuğun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Çocuk son anda köpeklerin saldırısından yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, önce iki köpeğin saldırısına çocuğun korkmadan karşılık vermesi daha sonrada etrafta bulunan diğer köpeklerin koşarak gelmesi ve çocuğun kendini savunması yer alıyor.

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