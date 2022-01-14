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Korkunç kaza! Midibüs, bakkal dükkanına çarptı: 5 yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bakkal dükkanına çarptı. Kazada, 5 tarım işçisi yaralandı.

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Korkunç kaza! Midibüs, bakkal dükkanına çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mahmutlu Mahallesi, Şehit Mehmet Sarıaslan Caddesinde meydana geldi.

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen tarım işçilerini taşıyan Fethi Karademir yönetimindeki midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bakkal dükkanına çarptı.

Dükkanda hasar oluşurken, midibüsteki 5 tarım işçisi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erzin Devlet Hastanesine götürdü. DHA

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