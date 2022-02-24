Abone Ol

Korkunç ölüm! Alevlerin arasında kalarak can verdi

Muğla'nın Datça ilçesinde kullanılmayan bir minibüs içerisinde yaşayan 55 yaşındaki adam, minibüste çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Korkunç ölüm! Alevlerin arasında kalarak can verdi

Olay, Burgaz mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar minibüsten alevler çıktığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede minibüste yaşayan 55 yaşındaki Adem Demir’in alevlerin arasında kaldığı ve yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

Tinerle soba yakmak isterken alevler içinde kaldı İlginizi Çekebilir Tinerle soba yakmak isterken alevler içinde kaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
hastane Konya Muğla Muğla Büyükşehir Belediyesi Ölüm Polis Sağlık