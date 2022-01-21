Köy yolunda yol vermeme kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı iki köy arasındaki yolda yol vermeme nedeni ile iki grup arasında çıkan kavgada kan aktı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Dibekdere ile Küçükdibekdere köyleri arasındaki dağ yolunda bugün akşam saatlerinde yol vermeme nedeniyle iki otomobildeki gruplar arasında sözlü tartışma yaşandı.

SOPALI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Dibekdere Muhtarı Mehmet Acar ile Küçükdibekdere Muhtarı Hasan Akdeniz'in çabaları ile olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada 22 yaşında olduğu belirlene A.K. kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi, yaralanan iki kişi ise tedavi altına alındı.

ALKOLLÜ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan 5 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Milas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay yerinden kaçan iki kişinin ise arandığı belirtildi. Ölen A.K.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken Dibekdere Muhtarı Mehmet Acar, “Bizimde bildiğimiz iki alkollü gencin birbirlerine yol vermemeleri nedeniyle kavga çıktığı ve bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü. Ancak ölen kişiyi tanımıyoruz çünkü bizim köylerimizden değil, alkollü eğlence böyle faciayla bitebiliyor, çok üzgünüz” dedi.

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