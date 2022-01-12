Köyceğiz’de göl taştı, binalar sular altında

Muğla’da 5 günden bu yana devam eden aşırı yağmur nedeniyle bazı ilçelerde meydana gelen sel baskınlarından sonra şimdi de Köyceğiz Gölü taştı. Bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'da 5 günden bu yana aralıksız devam eden yağışlar sonrasında başta Marmaris, Bodrum ve Menteşe ilçeleri olmak üzere birçok mahalleleri sel basmıştı.

Dün de Köyceğiz'de gece saatlerinde yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte saat 23 civarında göl taşmaya başladı. Sabah saatlerinde ise taşkın gölden 150-200 metre karaya doğru devam ederek bazı iş yerleri ve evlerin sular altında kalmasına neden oldu.

MUĞLA SULAR ALTINDA

5 gün boyunca özellikle Marmaris, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde bazı mahalleler sular altında kaldı. Sel ile birlikte gelen çamur ev ve iş yerlerini çamur deryasına dönüştürdü. Heyelan nedeniyle yollar kapandı. Menteşe ilçesinde çok sayıda sera sular altında kaldı.

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