Köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı

Iğdır merkez Kuzugüden köyüne inen aç kurt sürüsü bir köpeği parçaladı, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Iğdır merkeze bağlı Kuzugüden köyüne inen kurtlar evin önünde bağlı olan köpeğe saldırdı. Kurtlar, bağlı olan köpeği aralarına alıp parçaladı.

Sabah köpeği yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kamerasını izlediklerinde o korku dolu anlara şahit oldular.

Görüntülerde önce bir kurt köpeğin olduğu kulübenin önüne geliyor. O esnada kulübede olan köpek dışarı çıkınca kurt ile göz göze geliyor. Kurt orada köpeğe saldırıyor.

Köpek ile kurt birbirine saldırmaya başlayınca diğer kurtlar da oradan çıkıp köpeği aralarına alıp parçalıyor.

Köylüler, herkese, dikkatli dolaşmaları konusunda uyarıda bulundu. (İHA)

İlginizi Çekebilir Aç kalan kurtlar ilçeye indi, köpekten geriye kemikleri kaldı