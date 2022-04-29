‘Koyunlar’ çetesinin cephanesi sergilendi

Diyarbakır ‘da 300 polisin katılımıyla düzenlenen “Koyunlar” adlı operasyonda ele geçirilen eşyalar sergilendi.

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Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce altı ay süren çalışma neticesinde, işadamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan çete çökertildi.

Haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, ateşli silahlar kanununa muhalefet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen ‘Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü yapılan detaylı çalışmalar neticesinde deşifre edildi.

Çetenin yaklaşık bir ay önce Kayapınar ilçesinde halkın yoğun olarak bulunduğu bir cadde üzerindeki kahvehane saldırısında bir kişiyi öldürdükleri bilgisi alındı. Kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara'da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri anlaşıldı.

Çetenin, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

HALININ İÇİNDE SARILI HALDE YAKALANDI

Sözde suç örgüt lideri C.K., polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün yöneticilerinden bir diğeri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, bin 86 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Operasyona ilişkin şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramaların tamamlanmasıyla ele geçirilen çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve paralar Kayapınar ilçesinde bulunan KOM şubede sergilendi. İHA

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