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Kucağında bebekle araba sürdü, o anlar kameraya yansıdı

Bayrampaşa’da bir sürücünün kucağında bebekle araba sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirirken, sürücünün rahat bir şekilde arabayı kullanması 'pes' dedirtti.

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Bayrampaşa Hal-Otogar Bağlantı Yolu metris istikametinde bir sürücünün kucağında bebek ile araç kullanması izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, sürücünün bebeği önünde tutarak aracı sürmeye devam ettiği görüldü. Sürücünün rahat bir şekilde arabayı kullanması ‘pes’ dedirtti. (İHA)

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Bebek cep telefonu