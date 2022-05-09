Kucağında bebekle dilenen kadının üzerinden çıkan para şaşırttı

Beyoğlu Karaköy’de kucağındaki bebekle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıp dilenen kadının oyununu zabıta ekipleri bozdu. Kadının üzerinden bin 850 lira çıkarken, kadının dilendiği anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul Karaköy'de, dilenciler kucağına çocuklarını da alarak çöp kutusunun yanında oturarak çöpten yemek yiyor gibi yaparak vatandaşlardan para dilendi. Çocuğun ve kadının çöpten yemek yediğini düşünüp yardım eden insanları kandıran dilencilerin oyununu Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri bozdu.

Ekipler şikayetler üzerine olay yerine gelerek dilencileri yakaladı. Yakalanan dilencilerin üzerinden bin 850 TL para çıktı. Kadınlar dilenmediklerini iddia ederken, dilendikleri anlar da kameraya yansıdı. (İHA)

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