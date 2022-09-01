Abone Ol

Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

İzmit'te, bahçede oyun oynayan 7 yaşındaki Mehmet Aren D.nin sol eline bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demir saplandı. İtfaiye ekibi korkuluktaki demiri kesti, kalan parçanın çıkarılması için çocuk hastaneye götürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde İzmit Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Mehmet Aren D.’nin eline korkuluğun üzerindeki sivri demir saplandı.

Çocuğun çığlıklarını duyarak gelenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, çocuğun sol eline saplanan demiri kesti. Babasının kucağında ambulansa taşınan Mehmet Aren D., elindeki demir parçasının çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  (DHA)

Lüks villada dehşet anları: Çatıdan düşüp demire saplandı İlginizi Çekebilir Lüks villada dehşet anları: Çatıdan düşüp demire saplandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çocuk istanbul Kocaeli Kocaeli Üniversitesi oyun Polis Sağlık şehit