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Küçük çocuk süt toplama aracının altında can verdi

Samsun'da park halindeki süt toplama atacının altına giren çocuk aracın hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

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Küçük çocuk süt toplama aracının altında can verdi

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede süt toplayan üzerinde süt tankı bulunan T.D. (40) idaresindeki kamyonet park halindeyken aracın altına 1.5 yaşlarındaki Yasin Büyük girdi. Aracını hareket ettiren T.D. kazara Yasin Büyük’ü ezerek ölümüne sebep oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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