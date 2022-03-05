Kulübedeki köpeğe ateş eden kişi tutuklandı

İstanbul Başakşehir’de, bir kişi, tel örgüler arkasında kulübede bağlı bulunan köpeğe tabancayla ateş etti. Kameralara yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan A.B.Z isimli kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Habip ATAM

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Başakşehir Organize Sanayi bölgesinde saat önceki gün 19.30 sıralarında yaşanan olay şöyle gelişti; Bir imalathanenin girişinde tel örgülerle çevrili bir alan içerisindeki kulübede bağlı bulunan köpeğe tabancayla ateş edildi. Yaralanan köpek veterinere götürülürken, durum polise bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri “Silah ile Kasten Hayvan Yaralama”, suçundan çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Köpeğe silahla ateş eden kişinin A.B.Z. olduğu belirlendi. Şüpheli, Fatih Atikali Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 tabanca ve 3 mermi de ele geçirildi.

UYUŞTURUCUDAN ARAMA KAYDI

Gözaltına alınan şüphelinin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma” suçundan arandığı belirtildi.

Şüpheli, “Silah ile Kasten Hayvan Yaralama” ve “Silah kanununa muhalefetten” adliyeye sevk edildi. A.B.Z çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘KÖPEĞİMİZİ KAYBETTİK’

Twitter'da Çağla Çağlar isimli kullanıcı güvenlik görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı; “Videoda görünen kişi önceki gün akşam saatlerinde kapalı alandaki kulübesinde duran zararsız köpeğimize kasten ateş ederek eziyet etmiştir. Köpeğimizi ne yazık ki beyin travması ve kan kaybından kaybettik. Bu insan müsveddesinin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız.”

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