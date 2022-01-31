‘Kumar Günü’nde öldürülen iş insanı davasında 3 kişinin müebbet hapsi istendi

İstanbul Beşiktaş’ta gittiği bir dernek açılışında silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada 2’si tutuklu biri tutuksuz 3 kişiye müebbet hapis talep edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beşiktaş, Balmumcu'da 14 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre ‘Kumar Günü' olarak düzenlenen bir dernek açılışına giden iş insanı Ali Rıza Gültekin, Mehmet ile Mustafa Barışer kardeşlerin yönettiği ve halk arasında ‘Barışerler grubu' olarak bilinen suç örgütü üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Vasfi Unutmaz, Mehmet Barışer, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Temur ile Ekrem Keklik ve tarafların avukatları hazır bulundu.

12 EYLEMDEN, TOPLAMDA 27 KİŞİYE 14 FARKLI SUÇLAMA

Duruşma savcısı, açıkladığı mütalaasında, farklı yer ve zamanlarda İstanbul genelinde işlenen 12 farklı eylemden sorumlu tutulan 2'si firari, 3 tutuklu olmak üzere toplamda 26 sanık hakkında, 14 faklı suçlamayla dava açıldığını hatırlattı.

ÖLDÜRME TALİMATI VERDİĞİ KAYDEDİLDİ

Mütalaada, olay günü Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak maksadıyla kumarhaneye arkadaşlarıyla gittiği, kumar oynadığı sırada saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından telefonla arandığı, Barışer ile Gültekin'in telefonda yüksek sesle tartışmalı konuştukları, Barışer'in, tehditlerine rağmen, Gültekin'in kendisinden istenen arsanın devrini yapmadığı, Barışer'in ise bu duruma sinirlendiği ve diğer sanıklar Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri talimatını verdiği iddia edildi.

4 SANIĞIN HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİKLERİ ANLATILDI

Mütalaada, sanıkların kumarhaneye saat 22.00 sıralarından gittikleri, hep birlikte Ali Rıza Gültekinin bulunduğu odaya girerek, montlarının cebinde sakladıkları silahları çıkarıp hedef gözeterek Gültekin'e doğru ateş ettikleri, Gültekin'in olay yerinde öldüğü anlatıldı.

SANIK POLİS MEMURU İLE 2 FİRARİ SANIĞIN DOSYALARININ AYRILMASI İSTENDİ

Esasa ilişkin açıklanan mütalaada, firari sanıklar Mustafa Barışer ile Rıdvan Doğan ile sanıklara bilgi verdiği iddiasıyla ‘görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanan, polis memuru sanık Mehmet Savaş S.'nin, dosyalarının ayrılması talep edildi.

Savcı, mütalaasında tüm sanıklar hakkında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ‘örgüte üye olma ve yardım etme' suçlarından beraat kararı verilmesini talep etti.

10 YILDAN MÜEBBETE KADAR DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Barışer, Baran Barışer, Sergen Güler ile tutuksuz sanıklar Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Ozan Araz, Recep Eren ile Metin Temur'un, ‘kasten öldürme' ve ‘kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından 10 yıldan müebbet hapse kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Mütalaada, Mehmet Barışer'in tefecilik suçundan beraatına karar verilmesi talep edilirken, cinayetin önceden tasarlandığı iddiasının da ispatlanamadığı belirtildi.

5 SANIĞA FARKLI SUÇLARDAN DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ

Tutuksuz sanıklar Hikmet Gökçe, Hülya Sağdıç, Vasfi Unutmaz, Tolga Temiz ve Ömer Faruk Polat'ın ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', ‘tehdit', ‘ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma', ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', ‘suçluyu kayırma' gibi suçlardan 3'er ay ila 6'şar yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Müebbet hapisleri istenen tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar hakkında da aynı suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

Sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verdi. Mahkeme, tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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