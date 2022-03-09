Kumpas mağduru Safiye Köten kazada yaralandı

Muğla'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Safiye Köten yaralandı. 33 yaşındaki Köten, FETÖ kumpası askeri casusluk davasında yargılanmış, 27 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat etmişti.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Muğla-Denizli kara yolunda meydana geldi. Menteşe yönüne giden Safiye Köten’in kullandığı otomobil, Cavit Güreşçi yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Kamyonun kasasının altında sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Otomobilde sıkışan Köten yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan 33 yaşındaki kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

CASUSLUK DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinin eski kaymakamı Kamil Köten’in kızı olan Safiye Köten, 2014 yılında FETÖ kumpası askeri casusluk davasında yargılandı. 27 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Köten’in kumpas mağduru olduğu ortaya çıkmıştı. (DHA)