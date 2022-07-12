Kurban atıklarını baraj gölüne attılar

Artvin'de Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların atıklarının Muratlı Barajı'na atılması tepki çekti.

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Artvin'in Borçka ilçesinde, Kurban Bayramı’nda kesilen çok sayıda hayvanın sakatat ve derileri kimliği belirsiz kişilerce bölgede bulunan Muratlı Barajı’na atıldı.

Muratlı Baraj gölü üzerinde çevre köylerinden geldiği tahmin edilen kurban atıkları ve çöpler çevrede kötü kokuya neden oldu.

Bayram ziyaretine gelenler ve gölün manzarasını seyretmek isteyenler ise çöp tabakası ile karşılaşınca gölün kirliliğini cep telefonlarına kaydetti.

Baraj gölüne atılan hayvan atıkları nedeniyle çirkin manzarayla karşılaşan ziyaretçiler, vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek, ilçeye ve doğaya yakışmayan bu davranışı doğru bulmadıklarını söylediler. (İHA)

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