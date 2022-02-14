Kuşadası körfezinde istilacı balığın görülmesi endişelendirdi

Daha önce Antalya, Muğla kıyıları, Karaburun, Kuşadası ve Edremit Körfezinde rastlanan istilacı Arslan Balığı bir kez daha Kuşadası’nda ortaya çıktı. İnsanlar için tehlikeli bir tür olan Arslan Balığı, balıkçıları endişelendirdi.

Latif SANSÜR

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İğnesinin temas etmesiyle birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğuna neden olabilen 350-400 gram ağırlığındaki istilacı Arslan Balığı, Kuşadası Körfezinde avlanan balıkçıların ağlarına takıldı.

Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus’un batı kısımlarında, Kızıldeniz’de, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz balıklarından olan Arslan Balığı balıkçıları endişelendirdi.

Uzmanlar ve balıkçılar küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz'de, geçtiğimiz yıl da Ege'de rastlanan bu istilacı türün çoğalması halinde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki biyoçeşitliliği ve ekosistemi olumsuz etkileyeceğini belirtti.

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